高知県内の交通関係の情報です。※30日午後4時時点【空の便】30日は高知龍馬空港を発着する全ての便が欠航し、空港ビルも終日臨時閉館となっています。31日はJAL・日本航空が羽田行きの始発便の欠航が決まっています。ANA・全日空は羽田行きと大阪伊丹行きの始発便が欠航します。【鉄道】JR四国の土讃線・予土線の県内の全ての区間で始発から運転を見合わせています。31日も始発から運転見合わせとなっていて天候が回復した後、線