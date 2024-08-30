ユーロ圏１０年債利回り格差 前日並み水準に落ち着く仏７２ｂｐ伊１３８ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%） ドイツ2.261 フランス2.98（+72） イタリア3.64（+138） スペイン3.084（+82） オランダ2.547（+29） ギリシャ3.3（+104） ポルトガル2.86（+60） ベルギー2.848（+59） オーストリア2.777