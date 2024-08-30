ワイヤレスHi-Fiスピーカー「LSX II LT」 KEFは、ワイヤレスHi-Fiスピーカー「LSX II LT」(ペア137,500円)の購入者に、8,000円相当をVisa eギフトでキャッシュバックするキャンペーンを開始した。期間は8月30日～9月30日で、期間中にLSX II LTを購入、10月20日までにmyKEF登録をすると全員に、8,000円相当をVisa eギフトにてキャッシュバックする。 対象店舗は直営店のKEF Music Galle