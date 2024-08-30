ドル指数は方向感無く揉み合う、米ＰＣＥデフレータ（価格指数）発表控えて＝ロンドン為替 本日これまでのところ、ドル指数は前日終値１０１．３４３を挟んだ揉み合いに終始している。東京昼前の１０１．４１７からロンドン序盤の１０１．２４５までのレンジで推移している。１０日線１０１．１７７をやや上回る水準での推移。日本時間午後９時３０分の米ＰＣＥデフレータ（価格指数）の発表待ちで、方向性に欠け