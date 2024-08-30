みちょぱと森香澄がMCを務めるハイティーン向け情報バラエティ番組『ハイティーン・バイブル』（ABEMA SPECIAL）が26日に放送。この日は、先週の放送に続き、異性の理解できない言動を紐解く企画「男女のアレなんなん！？」を放送した。【写真】みちょぱ＆大倉士門の披露宴、参列メンバーが豪華すぎ！集合写真センターにツッコミも女優の鶴嶋乃愛のほか、『MEN’S NON-NO』専属モデルの鈴々木響、K-1ファイターの大久保琉唯