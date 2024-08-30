みちょぱと森香澄がMCを務めるハイティーン向け情報バラエティ番組『ハイティーン・バイブル』（ABEMA SPECIAL）が26日に放送。この日の番組では、“自分をよく知る親友と一緒に恋を探す、2泊3日の旅”の模様を追った恋愛企画『らぶwithふれんど2』を放送した。【写真】森香澄、恋人とケンカしたときに書き留める秘蔵メモこの企画では、恋と友情の狭間で揺れ動く複雑な恋愛事情をありのままに描き、Z世代・ハイティーンたちに