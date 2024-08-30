ＴＢＳ系の紀行バラエティー番組「クレイジージャーニー」（月曜・後１０時）に出演するグレートジャーニー・関野吉晴氏らがトークを展開する「クレイジージャーニーＬＩＶＥ２０２４〜ジャーニーたちの夏休み特別クレイジー授業〜」が３０日、東京・赤坂の草月ホールで行われた。南米へ何度も旅してきた関野氏は、横浜市立大の医学部生時代のエピソードを披露。さらに、旅の必需品だという医療アイテム、砂鉄１２０キロを使用