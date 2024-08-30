THE BLACK LABEL初のガールズグループMEOVVのメンバー全員が公開された。昨日（29日）、THE BLACK LABELは公式SNSチャンネルを通じて、MEOVVの5人目のメンバーNARIN（ナリン）のトレーラー映像を公開した。公開されたNARINのトレーラー映像は、圧倒的な存在感でインパクトを残した。ネコを連想させるビジュアルはもちろん、強烈なラップも披露。2024年の音楽界に挑戦状を叩きつけるMEOVV独自のグループカラーを見ることができ、注