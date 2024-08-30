30日午後、KBSホールにてKBSの超大型公演プロジェクト「KBS大企画 - デビュー30周年特集タンタラJYP」の収録が行われ、godが出席した。同番組は、パク・ジニョン（J.Y.Park）の数多くのメガヒット曲を、豊かなフルバンドのライブサウンドとユニークな演出を通じて、新たなレジェンドステージに再誕生させる予定だ。god、RAIN（ピ）、Wonder Girls、2PM、TWICEなど、プロデューサーのパク・ジニョンが手掛けて誕生したK-POPアーティ