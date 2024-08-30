演出家でタレント・テリー伊藤（74）が30日、自身のインスタグラムを更新し、「世界で最も美しいセダン」を購入したと報告した。伊藤は「買っちゃいました」とし、「仏車シトロエンC6世界で最も美しいセダンと言われています中古車市場では人気が無く、リーズナブルな価格でした！」とつづった。また、フランスの車と言うことで「コート(マルセル・ラサンス製)は、エッフェル塔柄のスカーフをカットして自分でカスタムし