【AFP＝時事】セルビアは29日、仏防衛大手ダッソー・アビアシオン（Dassault Aviation）製のラファール（Rafale）戦闘機12機を購入する契約を締結した。同社のエリック・トラピエ（Eric Trappier）最高経営責任者（CEO）によるとこの契約により、セルビアは2029年までに単座型9機と複座型3機を受領する。セルビア空軍は老朽化した旧ソ連時代の戦闘機の刷新と、戦力の近代化を進めており、12機のマルチロールファイター（多用途戦