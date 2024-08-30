観光庁が30日発表した7月の宿泊旅行統計（1次速報）によると、国内のホテル・旅館に泊まった外国人は、前年同月比35.2％増の延べ1493万5430人だった。月間の過去最多を更新した。円安で訪日客が増加していることが要因。日本人は1.9％増の4421万950人で、総数は8.6％増の5914万6380人だった。ホテル・旅館などの客室利用状況を示す稼働率は3.9ポイント増の61.8％だった。併せて6月の都道府県別データを発表。日本人と外国人