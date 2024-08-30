30日に九州から四国に向けて東に進んだ台風10号。台風から離れた東日本でも交通機関が乱れ、記録的な大雨に見舞われた地域もあり、影響は広範囲に及んだ。【写真まとめ】台風10号の接近で混乱するJR新大阪駅東海道新幹線は30日の始発から東京―名古屋間で終日運休した。JR東京駅の窓口には、切符の払い戻しなどを求める人たちが列を作った。名古屋市中村区の会社員、村山響さん（26）は友人とアイドルグループのコンサートを