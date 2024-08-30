©ABCテレビ 「newsおかえり」新レギュラーメンバーに中村想人アナが加わります！ ABCテレビ夕方のニュース情報番組「news おかえり」。9月2日(月)の放送から、レギュラーメンバーに新人アナウンサーの中村想人が加わります。中村アナは、主に月曜、火曜のニュース担当として番組に携わり、時にはスタジオを飛び出してフィールドキャスターとしても活躍します。 入