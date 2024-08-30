台風は30日午後6時現在、大分県内から遠ざかっていますが記録的な大雨によって道路の冠水や住宅の浸水、土砂崩れなど各地で被害が相次いでいます。 29日からの各地の状況をまとめました。 県内の台風による被害 「史上最強クラス」とも表現された台風10号は29日、九州に上陸しその後、県内を横断しました。 ◆TOS児玉直輝記者「佐伯市蒲江。激しい雨とともに立っていられないような風が吹いている」 県内では