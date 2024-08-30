キャンメイクは、2024年8月下旬から「プティパレットアイズ」マットタイプ全3色と、激細＆短毛筆アイライナー「スリムリキッドアイライナー」の新色1色と限定1色を販売します。使い勝手抜群の「スリムリキッドアイライナー」に新色が登場今回新たに発売するのは、持ち歩きやすい贅沢な8色入りミニパレット「プティパレットアイズ」のマットタイプ。新色は全3色で、マット好きにはたまらない全色マットのM01と、ラメを1色が入ったM0