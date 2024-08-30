救急看護師として約10年間勤務したという異色の経歴を持つ俳優・宮田佳典（みやた・よしのり）さん。映画『あゝ、荒野 後編』（岸善幸監督）、映画『ドライブ・マイ・カー』（濱口竜介監督）、連続テレビ小説『まんぷく』（NHK）などに出演。第80回ベネチア国際映画祭で銀獅子賞（審査員大賞）をはじめ、多くの賞を受賞した濱口竜介監督の映画『悪は存在しない』が公開中。企画から参加した映画『SUPER HAPPY FOREVER』（五十嵐耕