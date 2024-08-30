黒沢清が監督・脚本、菅田将暉が主演を務める映画『Cloud クラウド』（9月27日全国公開）が、第97回米国アカデミー賞国際長編映画賞部門の日本代表作品に選出された。今後、米アカデミー会員の審査を経て最終選考の15本が発表され、そこから5本のノミネート作品に絞られる。受賞作品は、現地時間2025年3月2日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催される授賞式にて発表される。『Cloud クラウド』は、憎悪の連鎖から生ま