学校に行く意味を失い不登校となり、代わりに音楽制作にのめり込み、2014年にボカロPとしてデビュー。「命に嫌われている。」や「あの夏が飽和する。」などの代表曲を生み出し、音楽シーンでは十代を中心にカリスマ的な人気を誇るアーティスト・カンザキイオリ。声優のみならず、著書『いつかすべてが君の力になる』の発刊や、自身の声をキャラクターに与え、音声AI化したプロジェクト「そよぎフラクタ