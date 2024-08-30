人生を変える“熱中できるもの”との出会いは、かけがえのない喜びをもたらす。一方で、その先には「自分の限界」を悟らざるを得ないような、努力と才能の狭間で揺れる苦しみが待っていることもある。人気漫画『ブルーピリオド』の待望の実写映画化は、美術との運命的な出会いで人生が一変する高校生の物語を鮮やかに描き出す。 参考：映画『ブルーピリオド』原作＆アニメとの違いは？実写だからこその“鮎川龍二