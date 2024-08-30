TBS金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』の主題歌「Sunshade」を歌う由薫が撮影現場を訪問した。 参考：『笑うマトリョーシカ』第10話「22時23分」は“バルス”に匹敵？橋本Pが見どころを語る 早見和真の同名小説を実写化する本作は、人間の欲望と謎が絡み合うヒューマン政治サスペンス。主人公の敏腕新聞記者・道上香苗を水川あさみ、未来の総理候補ともいわれる若き人気政治家・清家一郎を櫻井翔、そして