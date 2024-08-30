現在のED45形1号機（写真：三岐鉄道）三岐鉄道(本社：三重県四日市市)は三岐線が電化70周年を迎えることから、電化時に製造された「ED45形1号機」を「茶色一色塗装」に復元します。ED45形1号機は1954(昭和29)年に登場。当時は茶色一色でしたが、視認性向上のため黄色の帯を追加し、現在も活躍しています。今回の復元塗装は、資料が少ないことから「当時の情勢から推測したイメージ」となります。運行期間は今後3年間の予定。なお、