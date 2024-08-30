夏の暑さとともに、恋の季節がやってきた。8月11日、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショーの最新作『キミとオオカミくんには騙されない』が華々しく幕を開けた。 参考：【写真】ひまわり畑でデートをするきゃすみるとたいり「付き合うってことは、別れるか結婚するかの二択じゃん」 この番組の主役は、青春真っ只中の女子高生たち。彼女たちの前に現れるのは、魅力的な彼氏候補の男性陣。しかし、そ