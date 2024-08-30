今年4月、酒を飲んだ状態でトラックを運転し、20代の女性を死亡させた罪に問われている男の裁判で、検察は懲役4年を求刑しました。 過失運転致死などの罪に問われているのは、岡山市北区の元会社員の男（67）です。起訴状などによりますと、男は今年4月、岡山市の県道で酒を飲んだ状態で大型トラックを運転し対向車線を走る軽乗用車に衝突、運転していた28歳の女性を死亡させた罪に問われています。岡山地裁で開かれたきょう（30