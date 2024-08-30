8月30日より公開された『映画 THE3名様Ω～これってフツーに事件じゃね?!～』に櫻井翔がサプライズ出演していることが明かされた。 参考：小林大介＆森谷雄監督が『THE3名様Ω』大ヒット祈願原作者・石原まこちんも駆けつける 石原まこちんの同名漫画を原作に、実写ドラマとして2005年8月3日にDVD第1弾が発売されてスタートした『THE3名様』。2022年4月公開の映画『THE3名様Ω～リモ&#12540