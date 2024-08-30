幼なじみを演じるのは、チョン・ヘインとチョン・ソミンの二人！ハプニングで倒れ込む二人。ついに胸キュンシーンが…！【写真（12枚）】話題沸騰の韓国ドラマ『となりのMr. パーフェクト』珠玉の名シーンこの夏、大注目のドラマ『となりのMr.パーフェクト』をご存じですか？Netflix (ネットフリックス)で独占配信中の韓国ドラマで、2024年8月17日(土)に初回放送・配信されるやいなや、世界総合TOP3、さらに日本でも2024年8月29日