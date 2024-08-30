「おてんば」はオランダの言葉だった日本語に「ら行」ではじまる言葉はなかった!?「ら行」のルーツはお隣の国にあり／大人の最強雑学1500（1）普段何気なく使っていた言葉にはこんなルーツが！そもそも、これってどう意味？情報にあふれた今の世の中でも、意外と知らないことってありますよね。そんな日々の暮らしの中の「なぜ？」に答えてくれる雑学ウンチクを紹介します！幅広い雑学を知っておくと、日々の会話やちょっとした雑