アリババの国内EC事業の苦戦は、事業分割を通じた経営改革が道半ばであることを示している。写真は浙江省杭州市のグループ本社（同社ウェブサイトより）中国のEC（電子商取引）最大手、阿里巴巴集団（アリババ）の業績が伸び悩んでいる。総売上高の5割弱を稼ぐ中国国内向けEC事業の苦戦が背景だ。同社は8月15日、2024年4〜6月期の決算を発表。同四半期の売上高は前年同期比4％増の2432億3600万元（約5兆367億円）にとどまり、アナ