ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGEの吉野北人が、2025年1月に2nd写真集『Orange』(幻冬舎)を発売することが30日、わかった。吉野北人2nd写真集『Orange』(幻冬舎)吉野にとって2冊目の写真集となる同作は、ヨーロッパで初めて足を踏み入れた地というイタリアで撮影。歴史と芸術が息づく街・ヴェネツィア、カラフルな街並みが話題のブラーノ島、ミラノの街で見せた大人の魅力、イタリア北部にある小さな街。クレモナなど、い