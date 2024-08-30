日本テレビ系大型特番『24時間テレビ47』(31日18:30〜)では、天海祐希、上戸彩、塚地武雅(ドランクドラゴン)が、VTR企画にナレーションで参加する。天海祐希天海が担当するのは、「サライの生みの親 谷村新司さんが音楽で伝えたかった想い」(9月1日12:30すぎ予定)。谷村さんの走り続けた74年の音楽人生を、アリス・堀内孝雄、矢沢透の証言と共に振り返る。また、谷村さんの音声を生かした「チャンピオン」「サライ」のメドレーも届