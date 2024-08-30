躍進を続けるFC町田ゼルビアに海外メディアも注目している。大手スポーツメディア『The Athletic』で、ニック・ミラー記者が昇格１年目ながら現在、28節終了間時点でJ１首位に立つ町田を「おとぎ話のようなクラブ」として特集。記事では、下馬評を覆し、奇跡の優勝を果たした各国のクラブに触れつつ、「日本でまさにそれが起こるかもしれない」とし、こう記している。「日本のサッカーを学んでいる人でなければ、おそらくこの