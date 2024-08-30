●高田機 [東証Ｓ] 9月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●三栄コ [東証Ｓ] 9月30日現在の株主を対象に1→4の株式分割を実施。最低投資金額は現在の4分の1に低下する。 ［2024年8月30日］ 株探ニュース