30日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝145円13銭前後と、午後5時時点に比べ20銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝160円80銭前後と22銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース