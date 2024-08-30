アイドルグループのでんぱ組.incが25日、フジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ VOL.43』の昼公演にゲスト出演し、妄想プレイを全力でやりきった。でんぱ組.incにもみくちゃにされる久保ミツロウ○「もみくちゃNGだったら、でんぱ組のライブできないです!」漫画家の久保ミツロウ、コラムニストの能町みね子、音楽クリエイターのヒャダインによる同イベント。前日にライブを行った函館から飛行機の遅れで本番ギ