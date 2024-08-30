Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Amazon（アマゾン）では、2024年8月29日（木）9:00 〜 2024年9月4日（水）23:59まで「スマイルSALE 季節先取り」を開催中。 現在、コンパクトながら3台のデバイスを同時に充電できる「Nexode 65W 」や10000mAhの大容量で急速充電できる「Qi 15W マグネット式モバイルバッテリー」など、UG