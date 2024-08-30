広西チワン族自治区友誼税関の統計データによると、2024年上半期、友誼関通関地を通過した輸出入貨物量は245万7000トンで前年同期比38．7％増、輸出入額は同22．3％増の2238億9000万元（約4兆5673億円）だった。新華網が伝えた。輸出入規模と通関地を通過した車両台数はいずれも同時期の過去最高記録を更新した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）