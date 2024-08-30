中国では1985年に正式に「教師の日」9月10日）が設立されました。これまでの40年間、中国で教師の数も質も上がってきています。国務院報道弁公室が29日に開いた記者会見で、現在、中国で各種教師の人数が1891万8000人となり、世界最大規模の教育システムを構築したことが明らかにされました。データによると、2023年には中国の小学校に奉職している教師のうち、大学学部卒およびそれ以上の学歴を有する教師が2012年より45ポイント