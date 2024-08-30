2024年8月29日、台湾メディアの三立新聞網は、「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」が9月20日に台湾で公開されると報じた。（本記事はネタバレを含みます）記事はまず、「同作品では『平和の象徴』と呼ばれたかつてのNo．1ヒーロー・オールマイトと姿かたちがそっくりな新たな敵（ヴィラン）・ダークマイトが登場し、ヒーローたちと対峙（たいじ）する。さらに、声優の宮野真守が演じるジュリオ・ガンディーニと、モ