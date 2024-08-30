米AMDは8月29日（現地時間）、AMD Radeonグラフィックス向けのドライバ新バージョン「Radeon Software Adrenalin 24.8.1」を公開した。ダウンロードページから利用できるようになっている。「Radeon Software Adrenalin 24.8.1」公開。『Call of Duty: Black Ops 6』オープンベータ対応『Call of Duty: Black Ops 6 Open Beta』『Concord』『FINAL FANTASY XVI』『Star Wars Outlaws』に正式対応する最新ドライバ。ゲーム内の設定