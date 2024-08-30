◇パ・リーグ日本ハム―西武（2024年8月30日ベルーナＤ）日本ハム・清宮幸太郎内野手が先制3ランを放った。3回1死一、二塁で松本の145キロ直球を右翼席へ、28日の楽天戦に続いて2試合連発の10号を叩き込んだ。清宮の2桁本塁打は3年連続。8月は7本塁打目と夏場の絶好調ぶりだ。初回には一塁守備での悪送球でピンチを招いたが、帳消しするには十分の3ランとなった。ネットでも「清宮えぐすぎ」「BOSSと人差し指のタ