台風10号はようやく九州から遠ざかり、熊本県内は、31日（土）の朝には強風域から抜ける見込みです。 【写真を見る】【台風10号】熊本県内これからの天気30日夜からの雨と風備えや部屋干しはいつまで？ これまでの雨（29日夜～30日） 暴風域を抜けたきょう30日（金）も熊本県内には朝から発達した雨雲がかかりました。台風の空気が西側から九州山地にぶつかることで、雨雲が発生・発達しました。 降り始めからの雨量