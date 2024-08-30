台風１０号の影響で都内は３０日、激しい雨にさらされた。各自治体が避難指示などを発令し、八王子市では土砂崩れが発生した。都のまとめなどによると、新宿、世田谷、杉並、多摩、町田、八王子、府中、調布、三鷹、小金井、西東京の少なくとも１１区市に避難指示が出され、東村山市と稲城市には高齢者等避難が発令された。都と気象庁は３０日未明、目黒川と野川・仙川を対象に、「氾濫危険情報」を発表。氾濫の恐れがあるとし