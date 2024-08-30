企業版ふるさと納税の寄付額と自治体数の推移内閣府は30日、「企業版ふるさと納税」制度を利用して企業が2023年度に自治体へ寄付した額は、前年度比1.4倍の469億9900万円だったと発表した。寄付件数は1.7倍の1万4022件で、いずれも制度が始まった16年度以降で最多。制度が定着した結果だとしている。寄付した企業数7680と、寄付を受けた自治体数1462も過去最多だった。使い道は、観光や農林水産業の振興といった「しごと創生」