31日（土）以降の交通機関の運行状況についてです。 九州新幹線は始発から運転再開の見込みとなっています。そして熊本市電は、始発から運転再開。 また、空の便も「日本航空」「全日空」ともに一部の便を除き、通常通り運航する予定です。 JRの在来線は、「安全確認などができ次第、再開する可能性がある」としています。※30日18:00時点 最新の情報は各社のHPをご確認ください。