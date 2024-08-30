ゆっくりと熊本県内を通過した台風10号の動きに、農家も翻ろうされました。 【写真を見る】“のろのろ”台風10号「危機乗り越えたナシ」食べて 進路に翻ろうされた農家 熊本・荒尾市 熊本県荒尾市にある尾上光洋（おのうえ こうよう）さんのナシ園では、特産のナシの収穫を約1か月後に控える中で台風10号が通過しました。当初の予想から進路が大きく変わったことで、急きょ対策に追われたといいます。 ナシ農家 尾上光洋さん