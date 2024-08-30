台風10号は大分県内から遠ざかりましたが、交通機関では31日も影響が続き、JRの一部特急列車や飛行機、それに高速バスの運休が決まっています。 【写真を見る】台風10号による交通機関への影響続く31日も一部の特急や高速バスなどで運休大分 JR九州によりますと、31日も運休となるのは別府と熊本をつなぐ豊肥本線の「九州横断特急」や「あそぼーい！」です。 県内の日豊本線や久大本線でも線路と設備の点検を行ってい