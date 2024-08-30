テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今回は、人気間借りカレー店の独立店舗となる「spice curry & BAR ドンカリ」をご紹介します！矢口渡で間借り営業をしていた「ドンカリ」が2024年6月1日、西蒲田の地で「spice curry & BAR ドンカリ」として独立店舗をオープンしました。2024年6月1日にオープンを迎えた「spice curry &am