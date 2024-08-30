台風を避けるため油壺湾に避難した船舶＝３０日午後１時ごろ、三浦市台風１０号の接近に伴い、県内唯一の避難泊地である三浦市の油壺湾（同市三崎町小網代）に漁船や釣り船が避難している。台風の速度が遅く進路も定まらないため、停泊期間が長引いているようだ。湾を管理する県東部漁港事務所によると、２７日ごろから入り始め、３０日になっても９０隻近くが避難していた。波の穏やかな湾内は、ロープで係留ブイと結ばれた県