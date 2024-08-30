◇U20世界陸上競技選手権大会 800メートル準決勝(日本時間30日、ペルー・リマ)U20世界陸上競技選手権大会の800メートルでは、高校生の日本記録保持者たちが決勝へ勝ち進みました。女子800メートルでは、予選トップ通過の16歳・久保凛選手(東大阪大敬愛高2年)が準決勝1組目に登場。先月15日に1分59秒93で、19年ぶりに日本記録を更新しました。久保選手はスタートから先頭でレースを進めると、ラストの直線でアメリカの選手に並ばれ