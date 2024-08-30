すでに記録的な大雨となった神奈川県では車が水没するなど、被害が相次いでいます。神奈川県小田原市の住宅。横から見ると、住宅の土台が流出。周辺の墓地も大きく崩れています。“迷走台風”、首都圏にも被害をもたらしています。被害が相次いだのは平塚市。相模川と、河内川が流れる周辺です。8月の観測史上最大の雨が降った平塚。土砂崩れや冠水が相次ぎました。町を走る道路を土砂がふさいでいました。高台に建